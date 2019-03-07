سكان شارع صبحى سليمان بالقليوبية يشكون من مياه المجارى

شكا سكان شارع صبحى سليمان المتفرع من أحمد عرابى الخصوص بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تضررهم من غرق الشارع بمياه لصرف الصحى.



ويقول السكان فى شكواهم إن مياه الصرف الصحى تنتشر فى العديد من الشوارع وتتراكم خلف المنازل وأبراج الضغط العالى للكهرباء.



وناشدوا المسئولين العمل على إيجاد حل في أقرب فرصة لإنقاذ أرواحهم.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

