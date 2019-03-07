بدء إجراءات الفحص الطبي بأسنان طنطا ضمن مبادرة 100 مليون صحة ..صور

بدأت إجراءات الفحص الطبي بكلية طب الأسنان جامعة طنطا اليوم ضمن حملة 100 مليون صحة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "السكر -الضغط – السمنة" بحضور الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد طب الأسنان جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسي بالجامعة والدكتور علي محمد علي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



اطمأنت الدكتورة عبير دراج على سير العمل داخل نقطة الفحص ووجهت بضرورة إنهاء إجراءات الفحص سريعا ً واظهار نتيجة التحاليل لتحويل المرضى الذين تثبت إصابتهم لإجراء تحاليل أكثر دقة، كما أضافت أن هناك اقبال كبير من طلاب الكلية والعاملين بها الأمر الذي يعكس مدى وعى الطلاب بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة.



ومن جانبه أكد الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الرئيسي بالجامعة أن جامعة طنطا توفر كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية التي تيسر على طلاب الجامعة والعاملين بها إجراء الفحص منذ انطلاق المبادرة بمحافظة الغربية في الأول من مارس الجاري والتي ستستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل بكليات الجامعة المختلفة طبقًا للجدول الزمنى المحدد مسبقًا.