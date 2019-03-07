شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر ..فيديو

قال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لـ"أبولون سميرني" اليوناني، إنه سيعود للقلعة البيضاء بعد شهر.





وأكد "شيكابالا"، في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية، ثقته في فوز الزمالك بالدوري الممتاز، وأن المؤامرات التي تعرض لها الفريق لن تهزمه مجددًا.





وأضاف "إعارتي في الدوري اليوناني ستنتهي بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن أن أعود للزمالك من جديد، أتدرب في الوقت الحالي بشكل منفرد من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، وبعد ذلك عندما يكون لدي إمكانية المشاركة في التدريبات الجماعية سأتواجد بالتأكيد".





وتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز: "الزمالك بطل الدوري في الموسم الحالي، أهم شيء أن نغلق على أنفسنا ولا نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية الموسم من أجل الحفاظ على التركيز".





ردًا على سؤال إن كان لانتصارات الأهلي تأثير على الزمالك: "لا يجب أن نفكر في أي فريق آخر، إذا حافظنا على تركيزنا سنتمكن من الاستمرار في الانتصار بغض النظر عن النتائج الآخر".





واستطرد، ردًا على سؤال إن كان الزمالك يتعرض للمؤامرات: "بالفعل هذا حدث في أوقات سابقة، تعرضنا لمؤامرات أثناء التفوق في بعض المواسم، وخسرنا بطولات بسبب التحكيم مساعدته لأندية أخرى".