ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 04:20 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمد رشاد
قال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لـ"أبولون سميرني" اليوناني، إنه سيعود للقلعة البيضاء بعد شهر.

وأكد "شيكابالا"، في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية، ثقته في فوز الزمالك بالدوري الممتاز، وأن المؤامرات التي تعرض لها الفريق لن تهزمه مجددًا.

وأضاف "إعارتي في الدوري اليوناني ستنتهي بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن أن أعود للزمالك من جديد، أتدرب في الوقت الحالي بشكل منفرد من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، وبعد ذلك عندما يكون لدي إمكانية المشاركة في التدريبات الجماعية سأتواجد بالتأكيد".

وتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز: "الزمالك بطل الدوري في الموسم الحالي، أهم شيء أن نغلق على أنفسنا ولا نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية الموسم من أجل الحفاظ على التركيز".

ردًا على سؤال إن كان لانتصارات الأهلي تأثير على الزمالك: "لا يجب أن نفكر في أي فريق آخر، إذا حافظنا على تركيزنا سنتمكن من الاستمرار في الانتصار بغض النظر عن النتائج الآخر".

واستطرد، ردًا على سؤال إن كان الزمالك يتعرض للمؤامرات: "بالفعل هذا حدث في أوقات سابقة، تعرضنا لمؤامرات أثناء التفوق في بعض المواسم، وخسرنا بطولات بسبب التحكيم مساعدته لأندية أخرى".

ترشيحاتنا

3 مؤشرات تحسم بطل الدوري.. الزمالك الأقرب وبيراميدز ينافس بقوة والأهلي يترقب

7 أخبار لا تفوتك عن الزمالك اليوم الأربعاء 6-3-2019

أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

تامر أمين لـ ياسمين الخطيب: لو الأهلي كسب الدوري هحلقلك زيرو.. فيديو

خليها تصدي تكشف لـ صدى البلد نسب المبيعات الحقيقية للسيارات موديل 2019

ياسمين الخطيب تشارك في مبادرة نبذ العنف بملابس حمراء على الهواء

مقتل وإصابة 37 من قوات الحشد خلال هجوم في العراق

دراسة جديدة: ضاعف عمرك بهذه الطريقة

النادى الأهلي .. 7 لاعبين يغيبون عن الأحمر أمام الزمالك

بشرى للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء الجزافية

مشروب سحري تتناوله قبل النوم يحقق فوائد كبيرة للجسم

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية
سفير هولندا بالقاهرة: الشباب في مصر هم أكسجين الاقتصاد
شيكابالا : الدوري للزمالك ..فيديو
تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر
مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟