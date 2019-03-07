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توك شو

إياد نصار: أنا متمرد ولست كعائلتي متزمت.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 06:46 ص
إياد نصار
إياد نصار
محمد القاضي
قال الفنان إياد نصار، إن والده كان يعمل في السعودية مهندسا معماريا.

وأضاف "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، «في فترة من الفترات كان فيه تغيرات والناس هتمشي وتسيب الوظيفة، وكان فيه تهئة نفسية إننا ممكن نرجع الأردن، وقال نبعت الأولاد علي بداية المدارس علشان يلحقوا المدرسة».

وتابع: «أول ما خرجنا من السعودية الأمور رجعت تاني والشغل مشي معاه، وبقيت أنا وأختي في المدرسة في الأردن وهما في السعودية، وبيقنا مقسومين، وفضلت عند جدي وجدتي في الأردن».

واستطرد: «بحس إن اخواتي البنات عايزين يمثلوا بس أعتقد إنه صعب علشان طبيعة العيلة إنها متذمتة ومش مقبول إن بنت ممكن تمثل، بس أنا متمرد».

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