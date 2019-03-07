افتتاح الملتقى العلمي الأول للبحث العلمى والرياضة المدرسية بكلية تربية رياضية بطنطا

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا مساء أمس فعاليات الملتقى العلمي الأول للبحث العلمى والرياضة المدرسية الذي تنظمه كلية التربية الرياضية تحت عنوان "الرياضة المدرسية صحة مجتمع .. اقتصاد وطن" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وفي كلمته أكد الدكتور مجدي سبع أن الملتقى يأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المجتمع ومواجهة أمراض قلة الحركة ، الى جانب التأكيد على الدور الذي يجب أن تشارك به الكليات فى تنمية الوعى الرياضى الصحى لأفراد المجتمع ، حيث أعرب د. "سبع" عن ترحيبه بالحضور الكبير ، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بأهمية الرياضة لدورها في تهذيب النفوس وتنمية الروح الرياضية وخلق جيل سوي صحيًا وبدنيًا ، موجهًا الشكر لكلية التربية الرياضية لتنظيمها هذا الملتقى متمنيًا الخروج بتوصيات هادفة تفيد بلدنا الحبيب مصر.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة عزة الوسيمي عميد الكلية أن الجلسة الاولى في الملتقى تدور حول توجهات الدول نحو تطوير الرياضة المدرسية ويشارك بها الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بجامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية للترقي ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ، والدكتور محمد صبحي حسانين أستاذ الاختبارات والمقاييس بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بجامعة حلوان ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري والعربي للجامعات ، والدكتور محمد سعد زغلول أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، وأحمد عبد الرحمن الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية ، مشيرة أن الجلسة الثانية للملتقى تناقش "الرياضة المدرسية الواقع والطموحات" ويديرها الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس قسم التدريب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ويشارك بها الدكتور محمد رضوان أستاذ القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان وعضو اللجنة العلمية للترقيات ، والدكتور علي عبد المجيد عميد كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ، والدكتور أحمد ماهر أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ، والدكتور محمد بكري أستاذ بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان ، والدكتور علاء حلويش وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ومقرر الملتقى ، والدكتور أحمد العطار أستاذ التأهيل الرياضي بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.



وأوضح الدكتور علاء حلويش أن الجلسة الثالثة للملتقى تناقش تكنولوجيا التعليم في الرياضة المدرسية وتديرها الدكتورة هالة عمر رئيس قسم الإدارة والترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بمشاركة الدكتور مصطفى السايح أستاذ طرق التدريس بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير جامعة الاسكندرية ، والدكتورة نادية عبد المعطي أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان ، والدكتورة سالي عبد اللطيف أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، موضحًا أن الجلسة الرابعة بعنوان "السلوك الايجابي والهوية الوطنية للمعلم والطالب" ويديرها الدكتور هاني سعيد وكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ويشارك بها الدكتور فتحي ندا أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ونقيب الرياضيين ، والدكتورة سوزان عزت أستاذ أصول التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الاسكندرية ، والدكتور يحيى فكري أستاذ بقسم الإدارة والترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ، والدكتور وائل رفاعي أستاذ علم النفس بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.



شهد الملتقى حضور نخبة من أساتذة التربية الرياضية بمصر والوطن العربي.