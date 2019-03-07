شيكابالا يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك ..فيديو

علق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك المعار لـ "أبولون اليوناني"، على ما يتداول عن اقتراب الأهلي من تحقيق لقب الدوري المصري.





وأكد "شيكابالا"، في تصريحات تليفزيونية، أن الأقاويل بفوز الأهلي بلقب الدوري ليس لها علاقة بالحقيقة فى الوقت الحالي، ويجب أن نفكر مع فريق الزمالك ولا نلتفت لهذه الأحاديث.





وطالب اللاعب، جمهور الزمالك بعدم الضغط على اللاعبين فى المباريات، ومساندتهم حتى آخر مباراة فى الدوري مثلما عودنا جماهير القلعة البيضاء.





واختتم تصريحاته، بتوجيه الشكر إلى جماهير الزمالك بمناسبة عيد ميلاده.