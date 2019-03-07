إياد نصار يكشف تفاصيل نصيحته لـ محمد رمضان بهدوء ..فيديو

قال الفنان إياد نصار، إنه قام بنصح محمد رمضان بهدوء، معقبًا: «أنا أما قولت إن محمد رمضان حالة مكنتش أقصد حاجة ضده».





وأوضح "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، «المصطلحات عندنا محتاجه إعادة صياغة، وأما قولت حاجة كان قصدي كمسمي مش حاجة ضد محمد، ومش حاجة تأثر من نجاحه ولا بتأثر على شكله».





وأضاف «كلمة حاجة بتطلق علي ناس شكلوا مدرسة، ومحمد رمضان أكيد مش هيعترض على المصطلح ده، ومحمد ممكن يبقي حالة»، متابعًا: «أما نصحت محمد رمضان كان فيه حاجات كتير ودوشة مع ناس كتير هو مكنش محتاجها».





وتابع: «الناس مركزة مع محمد رمضان علشان نجحاته، والمفروض الناس تسيبه في حاله، وكان ليه حق الرد علي الناس بالطريقة إللي تريحه، ومش محتاج كل هذا الكم من الهجوم علشان هو ليه طريقته».