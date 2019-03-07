عودة من بعيد.. مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تأهلًا تاريخيًا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه خارج الديار على مضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-1، مساء أمس، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.





ووفقًا لشبكة إحصائيات "أوبتا" فإن مانشستر يونايتد دخل التاريخ، باعتباره أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يتأهل إلى الدور التالي، بعد خسارته مباراة الذهاب على أرضه بهدفين أو أكثر.





وكان باريس سان جيرمان، قريبًا من التأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يحتسب الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، سجل منها ماركوس راشفورد الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



