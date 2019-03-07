محسن عادل: الحكومة تسعى لتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية ..فيديو

قال الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من تعديلات بعض أحكام الاستثمار في مصر هو توفير مناخ اقتصادي أفضل، وإعطاء رسالة للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر.





وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الحكومة تسعى لتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية، مؤكدًا أن التعديلات الاستثمارية تؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج.



