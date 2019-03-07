خالد شريف: مصر من أكبر الدول المساهمة في بنك التنمية الإفريقي

قال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إن مصر ونيجيريا أكبر دولتين مساهمتين في بنك التنمية الإفريقي، موضحًا أن معظم المساهمات للتنمية تكون من داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا من أعلى الدول نموًا داخل القارة.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هدف البنك هو تنمية القارة الإفريقية، مشيرًا إلى توظيف الأموال الخاصة بالبنك داخل البورصة العالمية، وتوفير العائد منها الى القارة الإفريقية.



