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خالد شريف: مصر من أكبر الدول المساهمة في بنك التنمية الإفريقي

الخميس 07/مارس/2019 - 07:04 ص
الدكتور خالد شريف،
الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي
حسام الحارتي
قال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إن مصر ونيجيريا أكبر دولتين مساهمتين في بنك التنمية الإفريقي، موضحًا أن معظم المساهمات للتنمية تكون من داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا من أعلى الدول نموًا داخل القارة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هدف البنك هو تنمية القارة الإفريقية، مشيرًا إلى توظيف الأموال الخاصة بالبنك داخل البورصة العالمية، وتوفير العائد منها الى القارة الإفريقية.

وأوضح أن معدلات دخول المواطنين بدول القارة متفاوتة بشكل كبير، مشيرًا إلى وجود أكبر نسبة بطالة وفقر، على مستوى العالم داخل القارة الإفريقية.

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