أبرز فيديوهات التوك شو.. أحمد موسى يرد على معتز مطر حول القبض على والدته ومحمد صلاح مطلوب على وجه السرعة في ريال مدريد ومؤذن بالأوقاف أخرس وتامر أمين لـ ياسمين الخطيب: لو الأهلي كسب الدوري هحلق زيرو

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا المهمة، بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



ونرصد أهم الفيديوهات فيما يلي:



أحمد موسى يرد على معتز مطر حول القبض على والدته .. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن العميل معتز مطر نشر على صفحته الشخصية صورة من أمام النادى الأهلى بمدينة نصر، ويقول :"أن هناك حواجز أمنية تمهيدا لاعتقال والدته أمام النادي".



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن النادى الاهلى رد على الصورة وأكد أن التواجد الأمنى يؤمن النادي أثناء خوض الفريق مبارة مع آخر.



وأشار إلى أن، معتز مطر كاذب ويقوم بنشر شائعات لنشر الفوضى.



مفاجأة من العيار الثقيل.. مؤذن بالأوقاف أخرس ..فيديو



قال الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر، إن هناك مؤذنًا في وزارة الأوقاف أبكم، معقبًا: «أقسم بالله العظيم فيه مؤذن في وزارة الأوقاف أخرس».



وأضاف "نعمان"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، «والله والله فيه مؤذن في وزارة الأوقاف أخرس، ومتعين بالرشوة، ولو قلت اسمه هتتقطع رقبتي».



وتابع: «أنا أقسمت بالله وأنا راجل واعظ وأول وعضو لجنة فتوى وحافظ القرآن».



صاحبة واقعة مول شهير: مستقبلي في خطر بسبب كلب تأمين



دخلت أماني إبراهيم، صاحبة واقعة أحد المولات الشهيرة، في نوبة بكاء شديدة قائلة :"أنا ذنبي ايه إن مستقبلي يضيع بسبب كلب تأمين".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنها تحتاج الي السفر الي الخارج من أجل إجراء عملية جراحية خاصة بأعصاب اليد، معلقة :"انا مهندسة ديكور وحياتي في ايدي".



وأوضحت ان أصحاب المول، رفضوا الإعتراف بالجريمة، ولكن تحريات النيابة أثبت وجود هجوم شرس من كلب الحراسة الخاص بأحد المولات الشهيرة.



وتابعت :" عقد الحراسة منتهي،والمول أصبح غير مسؤول عما حدث ، والمسئول عنها غير واع بحجم المسئولية ، مش عارفة اعمل حاجة انا محتاجة جراحة في الخارج ، وانا بستلف الفلوس من الناس".



مفاجأة صادمة لـ متعاطي المخدرات بالجهاز الحكومي.. فيديو



قال رامي جلال، المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون الحماية المدنية تقدم عقوبة رادعة لمتعاطي المخدرات، لافتا إلي أن العقوبة قد تصل إلي الفصل من الجهاز الحكومي.



وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن رئيس الوزراء تحدث عن الهيئات والأجهزة التابعة التي لا تنص قوانينها علي هذه العقوبة الرادعة، مؤكدا أن رئيس الوزراء يسعي إلي عمل نوع من التوحيد بين القوانين.



وأشار إلي أن المطلوب تغيير السلوك قبل تغيير القوانين، منوها بأن الدولة المصرية يجب أن تبدأ في وضع قوانين رادعة في كل المؤسسات والجهات لكي يتم تغيير السلوك تدريجيا.



وأوضح أنه يتم تغيير اللائحة التنفيذية للقانون لبعض الجهات لكي تتوافق مع قانون الخدمة المدنية لكي تكون العقوبة فيها فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا إلي أن هناك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث امكانية عمل نوع من الكشوفات الطبية علي الموظفين والذي يثبت تعاطيه للمخدرات يُفصل فورا من الجهاز الإداري للدولة.



ولفت المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إلي أنه سوف يتم بحث الآلية التي سوف يتم إجراء الكشف علي الموظفين بشكل لا يخالف القانون ويحقق المصلحة العامة للدولة.



تامر أمين لـ ياسمين الخطيب: لو الأهلي كسب الدوري هحلقلك زيرو.. فيديو



دخل الإعلامي تامر أمين في رهان مع الإعلامية ياسمين الخطيب علي بطل الدوري المصري هذا الموسم.



وقال "أمين"، موجها حديثه لـ"ياسمين"، خلال تقديمهما برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،:= «أنا مازلت على رهاني وهو لو الزمالك كسب الدوري هطلع بتيشرت الزمالك على الهواء وهقول أوفياء للأبد، ولو الأهلي كسب الدوري، هاخدك عند الحلاق وأحلق لك زيرو».



لترد "ياسمين"، قائلة: «لو الاهلي خد الدوري بعد الرهان الجامد دا انا مش هاجي تاني».



كرم جبر: الحكومة وافقت على زيادة البدل ٢٥% بجهد ضياء رشوان..فيديو



قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة المقبلة ستشهد أحتفالية كبيرة وهو انتخابات نقابة الصحفيين، معلقا " انتخابات النقابة بتكون عيد للصحفيين والكل بيتواجد من الصبح" .



وطالب من جميع الصحفيين بالمشاركة فى الانتخابات والعمل على حل المشكلات واختيار من يمثلهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الدولة قامت برفع بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه جميع الصحفيين بجهد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين ضياء رشوان.



وأشار إلى أن، الزيادة جاءت بنسبة 25 %، وقدم كرم جبر الشكر لـ ضياء رشوان على ما قام به زيادة البدل وأوضح أن الدولة لن تقوم بطرد أى صحفى فى أى مؤسسة والدولة تدعم الصحف الورقية .



وأكد جبر، إن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع إلكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.



وأضاف، أن اجتماع الحكومة جاء لمناقشة بعض الاشياء منها " ديون كثيرة على المؤسسات الصحفية للدولة وهناك أصول غير مستغلة من جانب المؤسسات الصحفية .



وأوضح أن أستغلال أصول المؤسسات الصحفية يجعلها تكتفى ذاتيًا و لا تحتاج إلى دعم الدولة، وكشف أن دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية انخفض للثلث مقارنة بما سبق تشكيل الهيئة الوطنية، وكشف أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.



وأشار إلى أن، الحكومة لا تمتلك قرار إغلاق المؤسسات الصحفية كما أشيع فى الفترة الأخيرة، بأن جريدة ستدمج مع أخرى ويتم غلق أخرى.



وأوضح أن الحكومة حريصة على المؤسسات الصحفية القومية وهناك ارتفاع كبير فى أسعار منتجات الصحف سواء من الأوراق والأحبار.



مفاجأة.. محمد صلاح مطلوب على وجه السرعة في ريال مدريد.. فيديو



قال الإعلامي تامر أمين، إن نادي ريال مدريد أكبر الأندية في العالم تلقي هزيمة ودرسا قاسيا من نادي أياكس، معقبا: «اتغلبوا 4/1، وكانت هزيمة قاسية».



وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أياكس من أندية الفئة الثانية، وعلشان يتلقى الهزيمة دي من أياكس تعتبر هزيمة مذلة».



وأشار: «احدى الصحف الإسبانية قالت إن نادي ريال مدريد مهمش وبيتغلب من الجميع، والصحيفة قالت من مصادر مقربة من نادي ريال مدريد إن فيه مجموعة من اللاعبين مطلوبون علي وجه السرعة لانقاذ ريال مدريد، وعلى رأسهم فخر العرب محمد صلاح أول المطلوبين لريال مدريد، وهازارد، ومبابي لتدعيم صفوف ريال مدريد».



رد ناري من تامر أمين على اتهامه بالنفاق والتحول.. فيديو



رد الإعلامي تامر أمين، على اتهامه بالنفاق، قائلا: "إنه أقل شخص له مواقف متحولة"، مضيفا: «أنا أقل واحد في الدنيا ليا مواقف متحولة».



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: «أنا كلامي قبل أحداث يناير، هو هو كلامي بعد ما سميت ثورة 25 يناير، وكلامي عن ثورة 30 يونيو هو هو بعد 30 يونيو».



وتابع: «ممكن كلامي يكون متحول بكلام يتعلق بسياسات يعني أنا كنت مثلا مقتنع بالرأسمالية وبعدين اقتنعت بالاشتراكية، أما المواقف التي تتعلق بالوقوف مع البلد أعوذ بالله من التلون والتحول لإن دا نوع من أنواع التحول».



شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو



قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الثروة الداجنة هي الملاذ الآمن للمواطنين لتوفير بروتين حيواني رخيص الثمن، معقبا: «مهما ارتفع سعر الدواجن سوف تظل أرخص بروتين».



وأشار "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معاك في الصورة"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلي أنه تم اكتشاف نوع جديد من انفلونزا الطيور الأيام الماضية، مضيفا أن شعبة الدواجن أصدرت بيان شددت فيه علي ضرورة اتخاذ خطوات احترازية لمنع تفشي العدوى حتي لا نعود إلي نقطة الصفر مثلما حدث في كارثة عام 2006.



ونوه بضرورة تحرك جميع الجهات المعنية والطب البيطري في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية من أجل إجراء تقصي نشط، لافتا: «المفروض مفيش أي مزرعة تطلع أي فرخة للبيع إلا بعد عمل عينة في المعمل المركزي للتأكد أنها صالحة للاستهلاك الآدمي».



أسامة منير ينفعل على الهواء بسبب سؤال خيانة زوجته.. فيديو



رد الاعلامى اسامة منير على سؤاله على الهواء "خنت مراتك كام مرة؟" منفعلا سؤال غير مهنى واعلامى بالمرة " موضحا انه إذا خانها لن يفصح عن ذلك على الهواء مباشرة.



واضاف منير فى حواره لبرنامج "كلام البنات" عبر فضائية "تن" انه لم يخن زوجته ولا مره ولم يحدث شئ من هذا القبيل نهائيا مشيرا الى ان لديه الكثير من الاصدقاء وهى على علم بهم .



وتابع تحركاتي معروفه من البيت للعمل وإذا كنا سنخرج نكون معا ، مشيرا الى ان علاقته بزوجته علاقة صداقة ولا يتعامل معها كأنها زوجته مؤكدا انه لا يحب السفر الى الخارج منفردا ويحب اصطحاب زوجته واولاده معه

