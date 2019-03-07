إياد نصار: ذاكرت هند صبري لأدخل السوق المصري.. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إن الفنانة هند صبري موهوبة، معقبا: «هند صبري موهوبة وأنا بحب شغلها جدا».



وأضاف "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «أنا كنت براقب خطوات هند صبري في إنها إزاي دخلت السوق المصري، وكنت بحاول أعمل المعادلة الرجالية لهند صبري».



وتابع: «كنت بحاول أعرف إزاي هند صبري عرفت تتحرك، وكنت بحاول أيضا إني أعرف نوعية الشخصيات إللي كانت بتقدمها»، مؤكدا: «كنت بذاكر هند صبري».

