ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إياد نصار: ذاكرت هند صبري لأدخل السوق المصري.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:02 ص
هند صبري
هند صبري
محمد القاضي
قال الفنان إياد نصار، إن الفنانة هند صبري موهوبة، معقبا: «هند صبري موهوبة وأنا بحب شغلها جدا».

وأضاف "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «أنا كنت براقب خطوات هند صبري في إنها إزاي دخلت السوق المصري، وكنت بحاول أعمل المعادلة الرجالية لهند صبري».

وتابع: «كنت بحاول أعرف إزاي هند صبري عرفت تتحرك، وكنت بحاول أيضا إني أعرف نوعية الشخصيات إللي كانت بتقدمها»، مؤكدا: «كنت بذاكر هند صبري».

ترشيحاتنا

الإسكان تسدد 11 مليار جنيه للمقاولين كـ فروق أسعار وتعويضات

تقرير أمريكي يفضح سر مشروع قطر العسكري الخطير في ولاية نورث كارولينا

هل أخذ قرض من البنك حلال أم حرام.. مستشار المفتي يجيب

تخلصي من الشعر المجعد في 30 دقيقة

إياد نصار: أنا متمرد ولست كعائلتي متزمت.. فيديو

اكتشاف أقدم أدوات للوشم في العالم.. تم تصنيعها من عظام الإنسان

يتحدى العقوبات الأمريكية مجددا.. أردوغان: لن أتراجع عن شراء منظومة إس-400 الروسية

أحمد حجازي ينشر صورا برفقة والديه

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو

البحرية البريطانية تتأهب لرحلة حربية روسية في القنال الإنجليزي

أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

إياد نصار: اتعلمت الكحرته من القاهرة ومواصلاتها ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة
الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟