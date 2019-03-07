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بنك التنمية الإفريقي: الاقتصاد المصري الأكبر داخل القارة

الخميس 07/مارس/2019 - 04:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، إنه تمت الموافقة على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، قبل موافقة أي جهة تمويلية أخرى، لوجود ثقة في البرنامج المقدم من جانب الدولة المصرية.

وأضاف "شريف"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي داخل مصر يحتوي على إصلاح هيكل لم يحدث من قبل أي حكومة متواجدة، معلقًا: "أشرنا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكنا أول مؤسسة اقتنعت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وأوضح أن الاقتصاد المصري أصبح الآن من الأكبر داخل القارة الأفريقية، إضافةً إلى ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 5%، وتقليل نسبة البطالة داخل الدولة، وهذا لم يحدث من قبل.

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