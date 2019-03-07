الروبوت الفهد.. حل جديد لإنقاذ البشر خلال الكوارث ..فيديو

أعلن العلماء الأمريكيون، أسرع روبوت تم تصنيعه حتى الآن، واستلهم العلماء فكرته من الفهد وسرعته الفائقة.





واستعرض العلماء من جامعة ماساتشوستس الأمريكية هذا الروبوت المطور، فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم تسميته روبوت "شيتا" أو الروبوت الفهد.





ويتمتع هذا الروبوت بإمكانيات فائقة، فوفقا للفيديو الذي نشره العلماء تصل سرعته إلى العداء بسرعة 2.5 متر في الثانية، وتم استلهام شكله من جسم الفهود، حيث يستطيع تأدية كل الحركات وثني ذراعيه وساقيه بأوضاع مختلفة.





ويتمكن الروبوت من استعادة توازنه في حال فقدانها، فهذا الروبوت جاء نتيجة أبحاث مستمرة منذ سنوات في الجامعة الأمريكية ليصبح هذا الروبوت أداة جديدة في إنقاذ البشر خلال الكوارث.