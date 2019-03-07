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رياضة

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:01 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
حسن العمدة
كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك المعار لـ أبولون اليوناني، عن اللاعبين الذين يتابعهم في الدوري المصري.

وأكد شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية، أن فرجاني من اللاعبين الكبار ولاعب مهم للغاية ، معلقا "السهل الممتنع".

وأضاف أن من اللاعبين الجيدين الذين أتابعهم من الأهلي أجاي وخاصة كريم نيدفيد فى الفترة الاخيرة لآنه تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير ولكن أغلق علي نفسه واجتهد حتى وصلوا الي هذا الأداء .

وسؤاله عن تواجد عبدالله السعيد فى الزمالك، قال مازحا "محدش هيكسبنا كدا".

واختتم شيكابالا ، تصريحاته، أن عبدالله السعيد من اللاعبين الكبار وسيفيد أى فريق ينتقل إليه واتمني وجوده فى الزمالك بالموسم المقبل .

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