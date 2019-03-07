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ختام فعاليات ملتقى الشباب الإفريقي «المبادرون» بأسوان

الخميس 07/مارس/2019 - 05:04 ص
ختام فعاليات ملتقى
ختام فعاليات ملتقى الشباب الإفريقى " المبادرون " بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 ملتقى المبادرات الإفريقية "المبادرون" الذى تم تنظيمه بأسوان .

وحضر حفل الختام هشام مصباح مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة ، والمهندسة مى محمود عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالاتحاد الإفريقى ، وسناء سليم شافعي ، رئيس الإدارة المركزية لشبكة الإذاعات الموجهة.

وأعضاء لجنة التحكيم للملتقى الدكتورة كريمة غانم رئيس المركز الدولي للدبلوماسية بالمغرب وخبيرة التواصل الإستراتيجى التنموى والترافع حول السياسات العمومية ، فاديماتو اياوا رئيس المجلس القومي للشباب بالكاميرون، والدكتور محمد عبد الدايم مدرس إدارة الفنون والتنمية الثقافية بجامعة القاهرة .

ومن جانبه أعرب رونالد صادقا من الكونغو الديمقراطية خلال كلمته نيابة عن الوفود الإفريقية عن فخره بتواجده بمصر ومشاركته فى هذا الحدث الهام ، متمنيًا أن يتم الاهتمام بالمبادرات التي تم مناقشتها في الملتقى لتخدم قارة أفريقيا .

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد عبدالدايم عضو لجنة التحكيم ومدرس إدارة الفنون بجامعة القاهرة بأن إختيار المبادرة الفائزة أعتمد على عدة شروط أساسية ، وأهمها أن تكون المبادرة مدعومة بمعلومات صحيحة ومعتمدة على المصداقية ، وتتضمن أطر محددة ، مشيرًا إلى أن المبادرات الفائزة ستكون موضع الإهتمام بوزارة الشباب والرياضة المصرية بإعتبار مصر رئيس الاتحاد الإفريقى هذا العام .

بينما أعربت النائبة مى محمود عن سعادتها بوجودها مع مبدعين ومبادرين ، ووجهت التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإختياره أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لما تحمله من جمال ، كما وجهت التحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لثقته فى الشباب وإعتماده عليهم لإدارة وتنفيذ هذا الحدث ، ووجهت المشاركين بأن يتحلوا بمثلث النجاح الأمل ، والحب ، والإيمان .

هذا ويشارك فى الملتقى 23 دولة هى زيمبابوى ، وسيراليون ، بوروندي ، وأفريقيا الوسطى ، وليبريا ، وكينيا ، وأوغندا ، وزامبيا ، والمغرب ، وغينيا كوناكرى ، وغانا ، والكونغو الديمقراطية ، وإثيوبيا ، وتنزانيا ، والكاميرون ، وناميبيا ، والصومال ، والسودان ، ونيجيريا ، وجيبوتى ، وليبيا ، وتشاد ، بالإضافة إلى مصر .

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