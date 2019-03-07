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رياضة

سفير مصر بالكونغو: فيتا كلوب سيصعب المباراة على الأهلي

الخميس 07/مارس/2019 - 01:58 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
أكد حمدي شعبان، سفير مصر بدولة الكونغو، أن فيتا كلوب يمتلك شعبية كبيرة فى بلاده ومواجهته لن تكون سهلة للأهلي في إطار مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «مباراة فيتا كلوب والأهلي تقام في السادسة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا».

وأضاف: «جماهير فيتا كلوب تشجع فريقها بحماس ولكن لا تضر المنافسين، ونوفر كل أجواء الراحة لبعثة الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية».

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