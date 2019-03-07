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فن

نادي الرجال السري يقترب من 64 مليون جنيه

الخميس 07/مارس/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "نادي الرجال السري"، إيرادات مرتفعة للغاية، وحقق فى 6 أسابيع 45 مليونا و962 ألفا و 159 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"؛ حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية. 

ويشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

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