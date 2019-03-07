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ثقافة

هرقل والميدوسا في تابوت واحد.. حكاية مثيرة من كوم الشقافة

الخميس 07/مارس/2019 - 05:14 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
يعد هِرَقل من أشهر الشخصيات في التاريخ والتراث اليوناني والإغريقي،حيث يشتهر بقوته الخارقة وله العديد من المغامرات،كما أنه يمثل عند كل من الرومان واليونانين أيقونة في الأدب والفن والثقافة الشعبية.

لكن ما علاقة هرقل بالميدوسا أحد أشهر الأساطير الإغريقية واليونانية،حيث كانت اليونان بلاد الإغريق تعج بالأساطير،الإجابة وجدناها علي تابوت رخامي من العصر الروماني،وقد عثر عليه في البحيرة ومعروض حاليا في منطقة أثار كوم الشقافة بالإسكندرية.

التابوت كما رصدناه خلال جولتنا في المنطقة الأثرية،له غطاء ومزخرف بالبارز من ثلاثة جوانب،والواجهة الأمامية عليها 4 منصات،ويقف عليها هرقل وأتباع الإله ديونيسوس يحملون 3 أكاليل يتدلي منها عناقيد العنب.

ويتوسط الإكليل الأوسط وجه الميدوسا،ويتوسط كل من الإكليل الأيمن والأيسر قناع مسرحي،وعلي كل من جانبي التابوت يوجد إكليل يتدلي منه عنقود عنب ويتوسطه قناع مسرحي.

وينتمي كل من هرقل والميدوسا لثقافة واحدة هي الأساطير الإغريقية،والتي تحمل في كثير من طياتها أمورا خارج إطار العقل،فالميدوسا كان لها العديد من المميزات الشخصية مثل جمال خصل الشعر ، وحسب الأسطورة تقول أن الإله نيتون وقع في حبها،لكنها بسبب وقوعها في الخطيئة معه تحولت إلي القبح وأصبحت خصلات شعرها أفاعي مخيفة.

أما هرقل فقد عرف في التاريخ الإنساني كواحد من أعظم القادة في التاريخ وأكثرهم حنكة وبراعة في السياسة والحكم،حتي أن لقب الهرقل كان يطلق على سلالة من الملوك الذين حكموا الإمبراطورية البيزنطية في فترة من الفترات،كما أنه أصبح في الثقافة الشعبية يطلق علي كي شخص يتسم بالقوة البدنية والجسمانية بأنه هرقل.

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