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رياضة

سولشاير يكشف خطته فى تجاوز باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 07/مارس/2019 - 04:09 ص
جونار سولشاير
جونار سولشاير
محمد رشاد
كشف جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، خطته فى تجاوز باريس سان جيرمان، و تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "هذه ليلة رائعة للغاية وسأفعل كل ما لدي حتى الصيف المقبل حتى يقرر النادي مستقبلي".

وواصل سولشاير "قلت للاعبين يجب أن نؤمن بأنفسنا خاصة أن هناك الكثير منهم لم يختبر تلك الأجواء من قبل نعم ليس معتادا أن يكون مانشستر يونايتد غير مرشح للفوز ولكن علينا أن نركض أكثر في الملعب ،قلت لهم ليس لدينا ما نخسره لذا عبروا عن أنفسكم وابذلوا كل ما لديكم وستتاح الفرص لكم استغلوها جيدا فقط".

وتابع "بكل تأكيد هذه أفضل لحظة في مسيرتي التدريبية وهذه هي الليالي التي نعمل من أجلها أنا والجهاز الفني واللاعبين ولكن الآن علينا الاستعداد لمواجهة أرسنال وباقي مباريات الكأس ، يجب أن نركز على هدفنا بإنهاء الموسم بشكل جيد في المراكز الأربعة الأولى والاستمتاع بكل لحظة".

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