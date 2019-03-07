أحمد سامي: تجربتي مع النجوم ناجحة جدا

أكد أحمد سامي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، أنه يعتبر تجربته مع الفريق ناجحة جدًا، بعد أن تمكن من تطوير أداء اللاعبين.





وقال "سامي"، خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «فريق النجوم يمتلك لاعبين فقط من أصحاب الخبرة وهما محمود فتح الله، وصلاح أمين، وباقي اللاعبين شباب تمكنت من تطوير أدائهم».



