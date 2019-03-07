أشلي يونج: هتفت باسم سولشاير في غرفة الملابس.. لم نتوقع احتساب ركلة الجزاء

اعترف أشلي يونج مدافع مانشستر يونايتد بعدم توقع لاعبي فريقه احتساب ركلة جزاء لهم أمام باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة من المواجهة المثيرة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.



وقال أشلي يونج عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لا أجد كلمات لوصف ما حدث، كان يجب أن نتحلى بالإيمان ونثق في قدرتنا على التأهل لتحقيق الفوز، كنا نعرف جيدا أننا لا نمتلك الكرة كثيرا وطبقنا خطة المدرب سولشاير التي تدربنا عليها في الشهور الماضية ، قدمنا عمل ممتاز لا يصدق مع المدرب سولشاير الذي عمل معنا لفترة قصيرة جدا ، الجميع كان على يقين وإيمان بقدرتنا على التأهل وهذا سر تحقيق الفوز".



وكشف أشلي يونج "بعد المباراة كنت أتغنى باسم سولشاير في غرفة خلع الملابس، جاء لنا كمدرب جديد وجاءت معه شحنة معنوية قوية جعلت الفريق يؤدي في الملعب بشكل جماعي وليس فردي ومنح جميع اللاعبين حرية التعبير عن مهارتهم وفقا لطريقة لعب الفريق، ولكن قبله لم يكن لدينا الرغبة والحماس كما يجب".



واستمر في حديثه "المباراة كانت صعبة للغاية وفي بعض الأحيان الأمور لم تسر كما كنا نريد ولكن بين الشوطين تحدثنا معا وقولنا أن الشوط الثاني طويل ولا يجب أن نسجل مبكرا، نحتاج فقط أن نسجل في أي وقت لنتأهل".وأكمل "قدمنا عمل ممتاز لا يصدق مع المدرب سولشاير الذي عمل معنا لفترة قصيرة جدا ، الجميع كان على يقين وإيمان بقدرتنا على التأهل وهذا سر تحقيق الفوز".