67 مليون جنيه إيرادات البدلة في 28 أسبوعا

لا يزال فيلم "البدلة" مستمرًا في دور العرض السينمائية، بالرغم من طرحه في شهر أغسطس 2018، حيث وصلت إيراداته في 28 أسبوعًا من عرضه إلى 67 مليونًا و256 ألفًا و346 جنيهًا.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أكرم- "تامر حسني"- الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في وقوعه بأزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، فتقع له العديد من المفارقات.



