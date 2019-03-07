محمود فتح الله: كنت أتمنى استكمال تجربة أحمد سامي مع النجوم

أكد محمود فتح الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم أنه يعتبر أحمد سامي من المدربين الكبار لأنه مقنع ويعي واجباته، موضحا أنه كان يتمنى استمرار تجربته مع النجوم.





وقال فتح الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:«نفتقد أحمد سامي حاليا لأنه مدرب كبير ولكن هذا حال كرة القدم أي مدير فني لا يضمن الاستمرار بمنصبه».



