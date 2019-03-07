رانيا يحيى: المرأة أيام الفراعنة كانت ملكة

قالت دكتورة رانيا يحيى عضو القومى للمرأة إن المرأة لها جهود فى المجتمع من قبل عام 1919 ، فالحضارة الفرعونية كانت تدعم المرأة فكان هناك ملكات وقادة للحروب أيضًا.



وأضافت يحيى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حدثت إخفاقات بعد ذلك ثم عادت فى أواخر القرن 19 فى محاولات النهضة التى قام بها بعض الرجال المؤمنون بقضايا المرأة مثل قاسم امين ورفاعة الطهطاوى ،ومحمد عبده، كما كانت هناك كتابات لملك حفنى ناصف تدعم فكرة نزول المرأة للتعليم والعمل .



وأكدت عضو القومى للمرأة أنه منذ عام 1919 بدأت المرأة تنزل للميدان وشاركت بدورها السياسى ودافعت عن حقوقها فى التعليم والعمل ، وتصدرت الطلقات لمواجهة العدو الاستعمارى وسقطت أول شهيدة حميدة خليل عام 1919 .



وتابعت نظرة المرأة اختلفت وشاركت فى كل المجالات ، منهن حكمت أبو زيد التى كانت أول وزيرة فى تاريخ مصر كما بدأت المرأة تتواجد فى البرلمان من عام 56 ،وشاركت سياسيًا فى الانتخابات ،والقوانين واستمرت الأوضاع على ذلك .



وأشارت أنه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أنشئ المجلس القومى للمرأة ،وكان له أدوار كبيرة لتحقيق المساواة ،وصدرت قوانين لصالح المرأة وأنشأت محكمة الاسرة.



ونوهت أنه من عام 2011 حدثت انتكاسة وهدم عام لكل أنحاء الدولة ، وتصدرت المرأة المشهد من أجل حماية الوطن ،ونزلت أيضًا فى ثورة 30 يونيو وشاركت سياسيًا فى تحرير الوطن من العدو الإخوانى الذى سيطر على البلاد .



وقالت أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى المناصر لقضايا المرأة بدأت الطفرة بدأها بعام المرأة 2017 ، ثم تابع بثقته فى قدراتها وتوليها فى عهده مناصب قيادية كثيرة، ولأول مرة يكون هناك 8 وزيرات فى حكومة واحدة ، وتغيرت قوانين كثيرة لصالح المرأة وتولت مناصب لم تتولها من قبل مثل مستشارة الرئيس للأمن القومى الدكتورة فايزة أبو النجا ، وكثير من الإنجازات الأخرى.