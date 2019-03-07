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رياضة

توخيل: ليلة للنسيان.. يونايتد لم يحصل على فرصة محققة وسجل 3 أهداف

الخميس 07/مارس/2019 - 04:08 ص
توماس توخيل
توماس توخيل
محمد رشاد
بدأ توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان وكأنه لا يجد كلمات ليقولها بعد خسارة فريقه من مانشستر يونايتد 3-1 في حديقة الأمراء وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل عبر bein sport: "لا أستطيع التفسير. النتيجة غير منطقية. ولكن الأمور المكتوبة والمقدرة تحدث في النهاية ،يونايتد لم يحصل على فرص، وسجل 3 أهداف، عندما تأخرنا بهدف وتعادلنا، لم نسجل الهدف الثاني لإنهاء المباراة. هم سجلوا والمباراة تعقدت في أذهاننا، هذه ليلة للنسيان".

وتغلب مانشستر يونايتد على منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

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