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رياضة

نيمار يفتح النار على حكام تقنية الـVAR عقب خروج سان جيرمان من دوري الأبطال

الخميس 07/مارس/2019 - 04:10 ص
نيمار جونيو دا سيلفا
نيمار جونيو دا سيلفا
محمد رشاد
أبدى نيمار جونيو دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، غضبه الكبير من قرار حكام تقنية حكم الفيديو المساعد التي احتسبت ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد لمس الكرة يد المدافع "بيرسنل كيمبيبي".

وكتب "نيمار"، عبر Story على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "اليويفا اختار 4 أشخاص لا يعرفون شيئا عن كرة القدم لمراجعة قرار تقنية الفيديو بالتصوير البطيء.. لمسة اليد تلك لا توجد ببساطة".

وتابع: "لمسة يد واليدين خلف الظهر؟ اذهبوا إلى *****".

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض إذ أن الفريقين تعادلا في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل منهما.
نيمار يفتح النار على حكام تقنية الـVAR عقب خروج سان جيرمان من دوري الأبطال

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