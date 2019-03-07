إيرادات ضعيفة لعيش حياتك في 3 أسابيع

حقق فيلم "عيش حياتك"، إيرادات وصلت إلى 434 ألفا و264 جنيها بعد عرضه لمدة 3 أسابيع.





تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.



