منافس نتنياهو يتعهد بالانفصال عن الفلسطينيين في حالة فوزه في الانتخابات

تعهد الحزب المنافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالانفصال عن الفلسطينيين في حالة فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.





وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن حزب الأزرق والأبيض الإسرائيلي، تعهد بتبني سياسة الانفصال عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، دون الإشارة إلى دعم هدف الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.





وأشارت الوكالة إلى أن الحزب المنتمي لتيار الوسط يشكل أكبر تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية المقبلة.





لكن توقع الرجل الثاني في الحزب المناوئ لنتنياهو، وهو وزير المالية السابق يائير لابيد، أن يؤدي الانفصال عن الفلسطنيين في نهاية المطاف إلى إقامة دولتهم المستقلة إلى جانب إسرائيل، في الوقت الذي يصور نتنياهو وأتباعه اليمينيون بأنهم حائل دون أي مبادرة لتسليم أراضي الفلسطينيين.





ويتكتم حزب الأزرق والأبيض، بقيادة رئيس الأركان السابق بالجيش، بيني جانتس على هذه القضية منذ أسابيع في الوقت الذي تكشف استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المنتظرة في التاسع من أبريل المقبل، عن ارتفاع شعبية هذا الحزب.



