المرأة فى 100 عام.. كانت ملكة أيام الفراعنة.. الرجال أول من آمنوا بحقوقها.. الإخوان حاولوا تقليص دورها والرئيس السيسى أعادها للحياة

رانيا يحيى: المرأة أيام الفراعنة كانت ملكة والرجال آمنوا بقضيتها منذ أكثر من قرن

فريدة الشوباشي: الإخوان سبب تقلص دور المرأة

الدكتورة عبلة إبراهيم: المرأة تطورت فى كل شيء فى الـ100 عام الماضية ونطمح للمزيد



المرأة منذ بدء الخليقة لها دور فى الحياة وفى تربية الأبناء، والله كرمها على مر التاريخ، وكان من الفراعنة ملكات وقادة، وكان هناك الكثير من الرجال الذين وعوا أهمية نيل المرأة لحقوقها فى العمل والتعليم ونادوا بذلك، ثم قامت المرأة بأخذ دورها فى الحياة السياسية والاجتماعية والسياسية ووصلت لأعلى المناصب فمنذ عام 1919 إلى عام 2019 هناك 100 عام من الإنجازات والتطور.



وعن هذا الأمر، قالت دكتورة رانيا يحيى، عضو القومى للمرأة، إن المرأة لها جهود فى المجتمع من قبل عام 1919، فالحضارة الفرعونية كانت تدعم المرأة، وكانت هناك ملكات وقادة للحروب أيضًا.



وأضافت "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حدثت إخفاقات بعد ذلك ثم عادت فى أواخر القرن 19 فى محاولات النهضة التى قام بها بعض الرجال المؤمنين بقضايا المرأة مثل قاسم أمين ورفاعة الطهطاوى ومحمد عبده، كما كانت هناك كتابات لملك حفنى ناصف تدعم فكرة نزول المرأة للتعليم والعمل.



وأكدت عضو القومى للمرأة أنه منذ عام 1919 بدأت المرأة تنزل للميدان وشاركت بدورها السياسى ودافعت عن حقوقها فى التعليم والعمل، وتصدرت الطلقات لمواجهة العدو الاستعمارى وسقطت أول شهيدة حميدة خليل عام 1919.



وتابعت: "نظرة المرأة اختلفت وشاركت فى كل المجالات، منهن حكمت أبو زيد التى كانت أول وزيرة فى تاريخ مصر، كما بدأت المرأة تتواجد فى البرلمان من عام 56، وشاركت سياسيًا فى الانتخابات والقوانين واستمرت الأوضاع على ذلك".



وأشارت إلى أنه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أنشئ المجلس القومى للمرأة، وكان له أدوار كبيرة لتحقيق المساواة، وصدرت قوانين لصالح المرأة وأنشئت محكمة الأسرة.



ونوهت بأنه من عام 2011 حدثت انتكاسة وهدم عام لكل أنحاء الدولة، وتصدرت المرأة المشهد من أجل حماية الوطن، ونزلت أيضًا فى ثورة 30 يونيو وشاركت سياسيًا فى تحرير الوطن من العدو الإخوانى الذى سيطر على البلاد.



وقالت إنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى المناصر لقضايا المرأة بدأت الطفرة بدأها بعام المرأة 2017، ثم تابع بثقته فى قدراتها وتوليها فى عهده مناصب قيادية كثيرة، ولأول مرة يكون هناك 8 وزيرات فى حكومة واحدة، وتغيرت قوانين كثيرة لصالح المرأة وتولت مناصب لم تتولها من قبل مثل مستشارة الرئيس للأمن القومى الدكتورة فايزة أبو النجا.



وفى نفس الاتجاه، قالت الكاتبة فريدة الشوباشي: "المرأة منذ 1919 بدأت ثورة التحرر من القيود، وكانت هناك رائدات فى هذه الفترة منهن هدى شعراوى وصفية زغلول وملك حفنى ناصف وغيرهن الكثيرات ممن غيرن التاريخ بأفكارهن".



وأضافت "الشوباشي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "ظلت المرأة حتى عام 1970 قائدة للثورات ومشاركة فى كل المجالات حتى أنها وصلت لمنصب وزيرة بعد ثورة 1952".



وأكدت أن المرأة بعد ذلك بدأ دورها يتقلص وللأسف رضخت لهذا الانحطاط، نتيجة لفكر الإخوان الذين سيطروا على عقول المصريات وجعلوها فقط مثيرة للشهوات.



وأشارت إلى أن دور المرأة عظيم فى المجتمع لأنها تخلق حياة الولد، ولا يمكن التقدم ونصف المجتمع مقيد لافتة لأن الشريعة الإسلامية استحدثت مبدأ أن يتوقف حقك حين يبدأ حق غيرك، لذلك يجب أن تأخذ المرأة كل حقوقها من الرجل.



وأشادت بالتطور الذى حدث فى السنوات الأخيرة فى دور المرأة، بحيث نجد 6 وزيرات فى مواقع مهمة، فبدأت المرأة فى استعادة مكانتها بعد سنوات من الخمول، متمنية أن تصل المرأة لأكثر من ذلك لأنها تستطيع ولديها الكفاءة والخبرات.



فى سياق متصل، قالت دكتور عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا: "من المؤكد أن هناك تطورا فى المائة عام الماضية فى وضع المرأة رغم أمنياتى أن يكون التطور أكثر".



وأضافت "إبراهيم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هناك تطور فى الوظائف التى تشغلها المرأة، فأصبح لدينا 6 وزيرات فى الحكومة، وهناك عمدة، وقاضية، وكل ذلك تحقق فى السنوات الأخيرة لأن قبلها كان هناك فترات جمود فى كل شيء".



وأكدت أن السيدات الآن يتعلمن أكثر، خاصة فى الريف، فبعض الرائدات الريفيات حاصلات على الماجستير والدكتوراه.



وأشارت إلى أن "المرأة اقتحمت مجالات العمل والفكر والسياسة، وأيضًا اقتحمت مجال المشروعات، والذى شجع على ذلك القيادة السياسية المؤمنة بدور المرأة القوى فى المجتمع، فالرئيس أطلق عام المرأة 2017 وتابع بعد ذلك بخطوات إيجابية لصالح المرأة لكننى أتمنى أن تبذل المرأة جهدا أكبر لتستطيع الوصول لجميع حقوقها".

