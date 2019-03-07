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ثقافة

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، أنه كانت هناك قرية قديمة اسمها المقس واندثرت وكان موقعها يوجد فى نفس مكان ميدان رمسيس حاليًا بقلب مدينة القاهرة الكبرى.

وروى مساعد وزير الآثار السابق لـ"صدى البلد": "أما عن قرية المقس نفسها وما يدور حولها من معلومات فهو كثير برغم اندثارها، وبداية فإن كلمة المكس أو المقس فى مصر القديمة تعنى الجمرك أى المكان الذى يجبى فيه الضرائب على البضائع وكان المكان الذى يباشر فيه صاحب المكس مهام منصبه فى زمن الفتح يسمى أم دنين ولا يبعد أن يكون هذا الاسم محرفًا عن الكلمة القبطية تنونديس أو التى أصبحت تعرف باسم المكس أو المقس".

ووصف المقريزى ما كانت عليه المقس قبل خرابها، وذلك على لسان أحد الرجال المعمرين الذين عاصروا ذلك فقال: "وأدركنا المقس خطة فى غاية العمارة بها عدة أسواق ويسكنها أمم من الأكراد والأجناد وغيرهم، وقد تلاشت من بعد سنة سبع وسبعين وسبعمائة من الهجرة عند حدوث الغلاء بمصر فى أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين".

وأضاف: "فلما كانت المحن منذ سنة ست وثمانمائة خربت الأحكار والمقس وغيره وفيه إلى الآن بقية صالحة وبه خمسة جوامع تقام بها الجمعة وعدة أسواق ومعظمه خراب"، ثم يتابع المقريزى: "ولقد أنشأ الإمام المعز لدين الله أبو تميم فى المقس دار الصناعة وبه أيضًا أنشأ الإمام الحاكم بأمر الله أبو على منصور جامع المقس".

وبالنسبة لدار الصناعة فى المقس فقد كانت مخصصة لصناعة السفن، وتم بها فى البداية بناء ستمائة سفينة، وبهذا أصبحت المقس واحدة من أهم مراكز صناعة السفن فى مصر، وبهذا أيضًا أصبحت هى ميناء القاهرة النهرى منذ الفتح العربى لمصر حتى القرن 6هـ/ 12م.

أما الجامع فقد اندثر ويوجد مكانه بالضبط حاليًا جامع أولاد عنان أو مسجد الفتح المطل على ميدان رمسيس، وعن تحديد موقع قرية المقس المندثرة فقد كانت، وقت فتح العرب لمصر تشغل المنطقة التى تحد اليوم من الغرب بميدان باب الحديد – حاليًا ميدان رمسيس – فشارع الملكة نازلى فشارع عماد الدين ومن الجنوب شارع قنطرة الدكة فشارع القبيلة ومن الشرق شارع الكنيسة المرقسية وسكة شق الثعبان وحارة الحدرة.

ومن الشمال شارع بين الحارات إلى أن ينتهى الحد بميدان رمسيس ويدخل فى هذه المنطقة القسم البحرى من شارع إبراهيم باشا – شارع الجمهورية حاليًا – وفيه جامع أولاد عنان أو مسجد الفتح، وهو فى مكان الجامع الذى أنشاه فى المقس الحاكم بأمر الله سنة 393هـ/ 1002م والذى كان يسمى باسم جامع المقس.
المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور
المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور
المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور
المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

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