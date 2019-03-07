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فن

تعرف على إيرادات قرمط بيتقرمط بعد 7 أسابيع من العرض

الخميس 07/مارس/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "قرمط بيتقرمط" إجمالي إيرادات 3 ملايين و481 ألفا و984 جنيها بعد عرض 7 أسابيع.

الفيلم يقوم ببطولته أحمد آدم ودينا فؤاد مي سليم وانتصار وبيومي فؤاد وآخرين، وإخراج أسد فولادكار.

ويقدم أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، حيث قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيوني الشهير "سر الأرض" عام 1994، ورغم النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير وظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم "القرموطي في أرض النار" الذي عرض فى يناير الماضي.

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