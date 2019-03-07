حصاد أخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء 6 - 3 - 2019

شهدت الكرة العالمية اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة فى مختلف ملاعب العالم، خسارة باريس سان جيرما وبرشلونة.
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برشلونة يخسر كأس سوبر كتالونيا أمام جيرونا .. فيديو
مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة طلبات الاتحاد الأرجنتيني الغريبة تجاه ميسي
مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحمد حجازي
تقارير| ريال مدريد يفاوض زيدان.. والفرنسي يحسم قراره في يونيو