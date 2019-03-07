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منوعات

تويوتا أول شركة سيارات تقرر غزو الفضاء

الخميس 07/مارس/2019 - 08:28 ص
غزو الفضاء
غزو الفضاء
أماني إبراهيم
تخطط شركة تويوتا للسيارات للتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية لتطوير مركبة مخصصة للأبحاث للعمل على سطح القمر.

ووفقا لما قاله مسؤولون في وسائل إعلام يابانية فإن هذا سيعد اول دخول لإحدى شركات السيارات في مجال استكشاف الفضاء، بعدما كانت طورت الشركة روبوت صغير واكتفت بإرساله للفضاء، وفقا لصحيفة الخليج تايمز.

وقال متحدث باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا): "نعتزم التعاون مع تويوتا في مهمة استكشاف القمر"، الأمر الذي أكدته تويوتا دون الإدلاء بتفاصيل.

وتأتي هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها ضمن الاهتمام العالمي بالقمر، الذي يطلق عليه «القارة الثامنة» للأرض.

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