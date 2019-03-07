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أخبار العالم

يتحدى العقوبات الأمريكية مجددا.. أردوغان: لن أتراجع عن شراء منظومة إس-400 الروسية

الخميس 07/مارس/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتراجع مطلقًا عن شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، مشيرًا إلى أن أنقرة ربما تدرس لاحقًا حيازة منظومة صواريخ إس-500، في معارضة لتهديدات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا في حالة اقتناء هذه المنظومة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت في بيان، أنها أبلغت تركيا أنه في حالة شراء هذه المنظومة فإنه سيحتم على واشنطن إعادة تقييم مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

غير أن أردوغان أوضح في حوار مع قناة "24" التركية، أن تراجع أنقرة عن اتفاقها مع روسيا سيكون "غير أخلاقي".

وعانى الاقتصاد التركي العام الماضي، أزمة اقتصادية حادة بسبب عقوبات أمريكية فرضها ترامب بشأن اعتقال تركيا لقس أمريكي، قبل أن يتراجع أردوغان عن موقفه ويطلق سراح القس.

على صعيد آخر، تطرق أردوغان إلى المنطقة الآمنة في سوريا، موضحًا أن بلاده لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الآمة المقررة في شمال سوريا لأي جهة غيرها.

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