الجبلي: دخول المنتجات المصرية بالسوق الإفريقية يحتاج لشركات ترويج

قال الدكتور شريف الجبلى ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس اعمال الكوميسا ،إن الانتشار داخل السوق الافريقى يحتاج الى التواجد بشكل دائما وليس زيارات عابرة مشيرا الى أن اللجنة تعتزم إقامة مؤتمر صناعى كبير بالقاهرة نوفمبر 2019.



أكد الجبلى ،ل"صدى البلد "أن الاتفاقيات التجارية بين الدول الافريقية وفى مقدمتها الكوميسا اصبحت تطبق بصورة كاملة عدا دول الشمال الافريقى مازالت تطبق بشكل جزئى.



أضاف الجبلى ،أن المنتجات المصرية مطلوبة فى السوق الافريقي رغم المنافسة الشرسة من دول مثل الهند و الصين موضحا نحتاج للشركات ترويج لتسويق السلع المصرية بشكل اوسع ومطروح أن يقوم مصنعين مصريين بإنشاء هذه الشركات.



اوضح الجبلى ، أن الاستثمارات المصرية فى إفريقيا نحو 1.2 مليار دولار منوها الى جميع القطاعات الاقتصادية داخل القارة الافريقية جاذبة لرجال الصناعة المصريين سواء صناعات غذائية ،مواد البناء ،كيمائية المجال مفتوح امامنا و لدينا فرص متاحة يجب استغلالها بشكل الامثل فضلا عن السعى نحو زيادة صادراتنا للقارة.