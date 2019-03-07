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أخبار العالم

ألمونيتور: مشروع مطار إسطنبول الجديد يتحول إلى كابوس

الخميس 07/مارس/2019 - 07:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
يحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحديث عن المشروعات العملاقة، وأن يثير حسد القوى الغربية وأعدائه في الداخل بهذه المشروعات، لكن المشروع الذي يتصدر تفاخر أردوغان، إلا وهو مطار اسطنبول الجديد، قد تحول من حلم إلى كابوس.

وفي تقرير نشره موقع "ألمونيتور" الأمريكي، أوضح أن الضرر الحالي والمتوقع الذي لحق بالنظام الأيكولوجي جراء مطار اسطنبول الجديد وبناءه دون المستوى، وتكلفته الباهظة، قد تقود المشروع إلى فشل كبير، وهو ما سيكلف الشعب التركي غاليا لعقود مقبلة.

وتابع الموقع بالقول أن أردوغان أعلن افتتاحا مصغرا لهذا المطار الجديد في 29 أكتوبر الماضي، وهو ذكرى إقامة الجمهورية التركية، وأطلق عليه اسم مطار اسطنبول الجديد، ليكون مركزا هاما هو الأكبر من نوعه في العالم إذا دخل الخدمة بشكل كامل.

يشير الموقع إلى أن الافتتاح الرسمي لهذا المطار تم تأجيله عدة مرات، فمن منتصف فبراير إلى 3 مارس ثم إلى أبريل المقبل، موضحا أنه رغم كل الجهود فإن المطار عانى من إلغاء العددي من الرحلات وحتى تعليق العمل مؤقتا، وبعض التقارير تتحدث أن الكثير من الذين تم التعاقد معهم هربوا من المشروع.

وقال مسؤول كبير في خطوط الطيران التركية لألمونيتور: "نحتاج إلى حظائر للشاحنات ومرافق لخدمات تقديم الطعام، البناء على وشك الاكتمال، لكن لا نعرف متى سيكتمل وليس من الممكن تشغيله كاملا قبل الانتهاء من جميع المرافق".

يشير الموقع إلى أن هذه التأخيرات ليست محرجة فحسب، ولكنها تكشف أن الإدارة الحكومية التركية مريضة بالتخطيط على المدى القصير، فهذا المشروع الذي كان ينظر إليه كلحظة انتصار، أصبح مشكلة أساسية.

وتحدث الموقع مع العديد من المهندسين والعمال الذي يعملون على المشروع، إذ انتقدوه منذ البداية، لكن أصواتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار.

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