استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين بنيران إسرائيلية خلال الإرباك الليلي

استشهد فتى فلسطيني وأصيب 4 آخرون بنيران إسرائيلية شرق مدينة غزة، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.





ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، أن فتى فلسطينيًا يُدعى "عماد أبو زيد"، (15 عامًا) تُوفى بجراح أصيب بها شرق غزة، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع على المشاركين في تظاهرات أطلق عليها الفلسطينيون اسم "الإرباك الليلي".





وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة في المكان الذي احتشد فيه عشرات المواطنين للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي".