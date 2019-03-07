نائب وزير التعليم يفتتح ملتقى شغلانتي وظيفتي بالفيوم اليوم

يفتتح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، اليوم الخميس ملتقى توظيفي بعنوان ( شغلانتي..مستقبلي) بمحافظة الفيوم.



والذي تنظمه مديرية التعليم بالفيوم ضمن مشروع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم التابع لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء والممول من الحكومة المصرية وبرنامج تبادل الديون المصرية الإيطالية .



صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأنه من المحتمل ان يشارك عدد من الشركات والمصانع المصرية والإيطالية، كما سيتم دعوة 800 طالب من طلاب السنة النهائية من المدارس الثانوية الصناعية والمدارس الاعدادية بمحافظة الفيوم للمشاركة فى فعاليات هذا اليوم، كما يتخلل اليوم ورش عمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وخوض المقابلات الشخصية، بالإضافة الى أنشطة لتنمية مهارات العمل ضمن الفريق .