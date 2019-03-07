بلطيم في قلب التطوير.. الانتهاء من إقامة أحدث مستشفى مركزي بـ 134 مليون جنيه.. واستكمال تطهير بحيرة البرلس.. ومصنعان جديدان لاستغلال الرمال السوداء وفصل المعادن ..صور

- تنفيذ مستشفى بلطيم المركزي في 18 شهرًا

- "المقاولون العرب" تستكمل تطهير البوغاز وتكريك البحيرة لتنمية الثروة السمكية - بلطيم تحتضن على أرضها أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط





يحظى مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ باهتمام كبير من الحكومة من خلال مشروعات التطوير التي تجرى به سواء في قطاعات الصحة أو الكهرباء أو التجميل أو إقامة المشروعات العملاقة التي تعد قاطرة التنمية والاستثمار في هذه المنطقة الجاذبة والواعدة لما تمتلكه من مقومات فريدة في مجال الاستثمار.





وانتهت أعمال تشييد وتجهيز مستشفى بلطيم المركزي، الذي يقع على مساحة 5200 متر مربع، بتكلفة إنشائية 134قدرها مليون بحلاف التجهيزات والمعدات الطبية التي تواكب أحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات القياسية وزارته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في يناير الماضي استعدادًا لافتتاحه الرسمي خلال الفترة القادمة.





وبلغت نسبة تنفيذ مستشفى بلطيم المركزي 100%، حيث جرى تنفيذه خلال 18 شهرًا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يضم المستشفى 149 سريرًا، 27 ماكينة غسيل كلوى، 13 عناية مركزة، و12 حضانة أطفال لحديثي الولادة، 4 عناية قلب، وسيمثل نقلة كبيرة للقطاع الطبي والصحي لهذه المنطقة بصورة غير مسبوقة.





ويُجرى – حاليًا - استكمال أعمال تطوير وتنمية بحيرة البرلس، من خلال إنشاء المرحلة الثانية من الكورنيش وتنفيذ أعمال الحماية وتكريك بوغاز البرلس، والذي تنفذه شركة "المقاولون العرب" بتكلفة 455 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء هذه الأعمال في 30 يونيو القادم، وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وحماية مصدر معيشة الصيادين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وعلى بُعد 16 كيلو مترًا من ميناء البرلس على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ "الأمل والمستقبل"، نجحت سواعد المصريين في تشييد وإقامة أكبر محطة كهرباء عملاقة في الشرق الأوسط، من خلال شركتي "أوراسكوام" للإنشاءات و"سيمنس" الألمانية باستثمارات 2.2 مليار يورو؛ لإنتاج 4800 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وضخها للشبكة القومية الموحدة.





وافتتح الرئيس السيسي، في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، هذا المشروع العملاق الذي يقع على مساحة 250 فدانًا، لإنتاج 4800 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، يجرى ضخها عبر الشبكة القومية الموحدة للكهرباء لإحداث فائض في الكهرباء بمصر، حيث يعتبر هذا المشروع أحد الثمار الناجحة للمؤتمر الاقتصادي الأخير الذي عُقد بشرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وتعتمد فكرة توليد الطاقة الكهربائية في هذا المشروع العملاق على إنتاجها من خلال 12 توربينًا؛ لتوليد الكهرباء بطاقة 400 ميجا وات لكل توربين واحد، منها 8 وحدات "تروبينات" غازية تعمل عن طريق الدورة البسيطة، و4 وحدات "تروبينات" بخارية تعمل بنظام الدورة المركبة من خلال استخدام عادم الدورة البسيطة.





ويجرى حاليًا أعمال إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء غرب البرلس، بالساحل الشمالي، لمحافظة كفرالشيخ، على مساحة 35 فدانًا، باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، بعد أن تم الانتهاء من ردم وتسوية أرض المصنع وجارٍ الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، ولاستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.



