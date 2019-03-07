التفاصيل الكاملة لـ برزان مشروع قطر العسكري في أمريكا.. الدوحة تشتري الجمهوريين لقلب واشنطن على الرباعي العربي.. 320 مليار دولار لتحقيق مخططات تميم.. وصفقات لا تحصى لتوسيع موارد تمويل الإرهاب

* هيئة الاستثمار القطرية.. واجهة بـ320 مليار دولار لتحقيق مخططات الحمدين

* 75 ألف دولار شهريا لتكوين علاقات حكومية مشبوهة * عماد زبيري.. يد تميم ورجل اللوبي الأول





نشر موقع "كونسفرفيتيف ريفيو" الامريكي تقريرا جاء به أن دولة قطر الخليجية الصغيرة، التي تشتهر بثرواتها الضخمة من الطاقة، والعديد القليل من السكان الأصليين الصغيرين، واقتصاد العمل بالسخرة، وبالطبع علاقاتها المزعجة مع المنظمات الإرهابية الدولية، قد بدأت في موجة إنفاق ضخمة في ولاية نورث كارولينا، ولكن تحت الرادار.





وأضاف أن قطر تقوم بهذه العملية من خلال شركة طيران "برزان" وهي شركة تابعة لـ"برزان هولدينج" التي تسيطر عليها وزارة الدفاع القطرية.





وأوضح أن الدوحة استهدفت الولاية الأمريكية كموقع لمشروع ضخم للطائرات العسكرية . بالإضافة إلى كونها موطنا للعديد من السياسيين الأصدقاء للدويلة، والصناعات الدفاعية الثقيلة.





وقال الموقع إن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، عقد لقاءات مباشرة مع وفود رفيعة المستوى من هيئة الاستثمار القطرية صاحبة الـ320 مليار دولار، والتي تعهدت باستثمار المليارات بالولاية، وأنه على مدى العامين الماضيين برز جراهام كأحد الأصوات الرئيسية المؤيدة لدولة قطر في مجلس الشيوخ، ويطالب بشكل روتني عبر مختلف المنصات الإعلامية الاخرى للتخلي عن خصوم قطر الإقليميين.





وكشف الموقع عن أن أكبر المانحين والمتبرعين لصالح حاكم الولاية، هنري ماكماستر في الآونة الأخيرة،هو حشد قوي من جماعات الضغط "اللوبي" القطرية.





حيث قام عماد زبيري، وهو أحد أعضاء جماعات الضغط التي تمث هيئة الاستثمار القطرية ذات الثراء الفاحش، والتي أنفقت ما يزيد عن 50 ألف دولار لحملة ماكماستر، وفقا لتقارير تمويل الحملات الانتخابية.





وقال زبيري بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن تبرعاته للجمهوريين كانت وسيلة لإيجاد المزيد من السبل للوصول إلى السياسيين الأمريكيين.





وعلى المستوى المحلي، فإن رئيس بلدية تشارلستون، التي تعد موطنا لأحد مصانع طائرات "بوينج" الكبرى، وهو أيضا صديق لقطر، قام بتوقيع "إعلان تفاهم لتشجيع التنمية الاقتصادية والتعاون الثقافي والبيئي مع الدوحة".





وتشارلسون هي موطن مصنع تجميع بوينج "787 دريملاينر"، وقد أنفقت قطر مؤخرا أكثر من 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة من "787" و"777"، وعلاوة على ذلك، فإن سلاح الجو القطري لديه عقد بقيمة 6.2 مليار دولار مع بوينج.





وأنشئت "برزان هولدينج" في 12 مارس 2018، لتكون بمثابة بوابة تجارية للصناعة الدفاعية في قطر. بعد أسبوع واحد ، تم تأسيس شركة تابعة ، "برزان للملاحة الجوية" ، في ولاية ساوث كارولينا. يبدو أن برنامج الطائرات في المراحل الأولى من التطوير. وبحسب موقع برزان للملاحة الجوية من المقرر أن تنتطلق الشركة في مايو 2019.





وعرضت وزارة الدفاع القطرية طموحاتها للمشروع من خلال فيديو ترويجي.





حيث أكد مسئولون نظام الحمدين أن المشروع ذا أولوية قصوى لتعزيز أهداف قطر الدفاعية، وقام أمير قطر، تميم بن حمد، نفسه بزيارة مركز البحث والتطوير في "برزان".





وظهرت معلومات حول طبيعة مهمة شركة طيران برزان للطيران لأول مرة في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في العام الماضي من خلال وزارة العدل.





وحددت مكاتب حاماماة كبرى مهمة "برزان للطيران" كمشروع مخصص لتطوير وإنتاج طائرات المراقبة لقطر، وقبل أسبوعين، ومن دون أي تغطية إعلامية، قدمت "برزان" لـ"فارا" وصفا لمهمتها بأنها تساعد في شراء وتطوير نظم المعلومات المخابراتية والمراقبة والاستطلاع المحمولة جوا للمدير الأجنبي "قطر".





وبحسب بيانات "فارا"، أدرج العملاء الأجانب الذين يمثلون مشروع الطائرات القطرية، نصف مليون دولار كنقات لكسب التأييد والإيرادات. وكشف مكتب محاماة "K Street" أن الشركة تتلقى 75 ألف دولار شهريا لتوثيق العلاقات الحكومة، وأن أمريكيا يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الواجهة، بمجلس إدارة مكون من مزيج من الأمريكيين والقطريين، ومع ذلك، فإن الشركة مملوكة بنسبة 100% لوزارة الدفاع القطرية.





وسريعا أصبحت "برزان هولدينجز" ممثلا دوليا ناجحا لصناعة الدفاع في قطر، حيث جمعت عشرات الملايين من الدولارات في صفقات ضخمة مع دول مختلفة وصناعاتها الدفاعية، ووقعت عقودا مع عدد لا يحصى من شركات الدفاع والأسلحة الرئيسية في تركيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.





وفي معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري في عام 2018 (DIMDEX) في مارس، قامت قطر، من خلال "برزان" ، بتسجيل صفقات مع عمالقة الصناعة الدفاعية الأمريكية مثل "رايثيون"و تابيستري سولوشنز"، وهي شركة تابعة لشركة "بوينج"، وكلاهما له حضور كبير في ساوث كارولينا. وبلغت قيمة الصفقة الضخمة مع شركة "بوينج" الفرعية 79 مليون دولار.



