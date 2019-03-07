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محافظات

القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم.. والأهالي: رئيس الحي يتجاهلنا .. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 08:36 ص
القمامة والأتربة
القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم
عبد العزيز جمال
شكا سكان حي المقطم من انتشار القمامة بالشوارع والأبنية المخالفة، فضلا عن تكسير الشوارع وعدم وجود إنارة بمعظمها، دون أي اهتمام من مسؤولي الحي.

قال عبد الموجود مصطفى إن معظم شوارع الهضبه الوسطى تفتقر إلى الإنارة والرصف وإزالة القمامة التي كونت جبال من الأكوام على جوانب الشوارع خاصة بالحي الخامس.

أما إيمان كريم أكدت أن كورنيش الهضبة تغزوه القمامة علاوة على الاتربة التي تملأ الشوارع، بينما شكا رامي عصام من مخالفات البناء المنتشرة بالحي.

وتابعت هدى فوزي قائلة: "ما يشوفوا الشوارع المكسرة والزبالة الي مليا الهضبة الي بياخدوا في وصل الكهرباء 8 جنيهات نظافة عمري من 30 سنة وانا ساكنه في الهضبة مشفتش عربية نظافة ولا عمال نظافة الى الحين".

فيما قال احمد حمدي : "أتمنى من رئيس الحي والمسئولين يدخلوا الهضبة من اي شارع جانبي ويعرفوا فعلا إن احنا بنعاني من الشوارع المكسرة والأتربة وعدم النظافة".

بينما استغاثت ريهام مهدي من القمامة التي تحيط بمدرسة المنارة قائلة: "مش لازم تحصل مصيبة تاني علشان يتحركوا ارحموا اولادنا من الزبالة اللي حوالين المدرسة".

فيما أوضحت ياسمين أحمد أن تلال القمامة تغزو الارض الفراغ في الحي الخامس والتي تشتعل من حين لآخر وتؤثر على سكان المنطقة دون أي اهتمام من رئيس الحي.

محمد طه أحد سكان الحي انتقد رئيس الحي اللواء وجدي زقزوق قائلا : "نفسي اشوف رئيس حي بيعمل حاجة غير حملات البلدية دي مش ممكن كل رئيس حي بيعمل كده وبس طب اي حاجة جديدة اي تغيير اي انجاز نشوفه مفيش".

فيما ناشد عصمت محمد رئيس الحي بالاهتمام برصف وإنارة وإزالة مخلفات البناء بشوارع الحي الثاني وخاصة الشوارع المحيطة بمدرسة الواحة والبارون وعبد الله الشحات ومسجد قورة ومسجد القدوس والباقيات الصالحات".

بينما أكدت هيام علي عدم تنفيذ قرار ازالة دورين مخالفين بالحى الثامن قطعة 9605 ، كما اشتكى اشرف ابو زيد من غزو القمامة لمساكن خيرى لاشين بمنطقة السبعين فدانا.
القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم.. والأهالي: رئيس الحي يتجاهلنا .. صور
القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم.. والأهالي: رئيس الحي يتجاهلنا .. صور
القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم.. والأهالي: رئيس الحي يتجاهلنا .. صور
القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم.. والأهالي: رئيس الحي يتجاهلنا .. صور
القمامة والأتربة عنوان شوارع المقطم.. والأهالي: رئيس الحي يتجاهلنا .. صور

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