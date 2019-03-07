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محافظات

الصدفة وراء اكتشافه .. حكاية العثور على عمود أثري في كفر الشيخ .. فيديو وصور

الخميس 07/مارس/2019 - 08:47 ص
عمود أثري في كفر
عمود أثري في كفر الشيخ
محمود زيدان
الصدفة وحدها هي التي قادت عمال بسطاء يعملون بشركة مقاولات، إلى العثور على عمود يُشتبه في أثريته منقوشًا على سطحه الخارجي العديد من الرسوم والنقوش الفرعونية، أثناء قيامهم بأعمال الحفر الخاصة بإنشاء مشروع للصرف الصحي بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ. 

تم تسليم الحجر إلى الشرطة التي قامت بدورها وحررت محضرًا أحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية.

بداية هذه القصة، وأبطالها، هم عمال بسطاء كانوا يقومون بأعمال الحفر بجوار مسجد الشهاوية بقرية برنبال، ولم يكن الحفر عميقًا حيث لم يتعد 4 أمتار، لتوصيل شبكات الصرف الصحي بالقرية حيث وجدوا ظنوا في بداية الحفر أنه مجرد قطعة حجرية كبيرة تعترضهم فقاموا بالإخلاء حولها برفق، إلا أنهم اكتشفوا أن حجم هذا الحجر كبير ويمتد طوله لنحو 180 سنتيمتر – فقاموا باستخراجه، حتى وجدوه مزينًا بالرسوم والنقوش الفرعونية القديمة.

وعلى الفور قرر اللواء إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ بالتنسيق هيئة الآثار إيقاف أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي موقتًا لحين البت في الأمر ودراسته وإجراء أعمال المسح التي يقوم بها مسئولو الآثار وفقًا للأسس والمعايير العلمية؛ لبيان عما إذا كانت هناك اكتشافات أثرية أخرى من عدمه لاستئناف أعمال مشروع الصرف الصحي مرة أخرى.

وقالت نسرين النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، لـ"صدى البلد"، إنه فور العثور على هذا الحجر الذي يشتبه في أثريته، حُرر محضر في الشرطة بهذه الواقعة، وتم تسليمه للشرطة، وتولت النيابة التحقيق، وجرى نقل هذه العمود الحجري في مخازن تل الفراعين بدسوق، مشيرة إلى أن مشروع الصرف الصحي بالقرية ضمن منحة مشروعات الاتحاد الأوروبي.

وتداول عدد من أهالي القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض المعلومات – التي لم يتثن لنا أن نتأكد من صحتها من عدمه – أن هذه القرية والتي تبعد بنحو 7 كيلومترات عن مدينة مطوبس، لها قيمة ومكانة أثرية، وهو ما ذكره الرحالة المغربي الحسن بن الوزان، صاحب كتاب "وصف أفريقيا"، مشيرين إلى أنه زار برنبال ووصفها بأنها مدينة جميلة تقع الضفة الآسيوية لنهر النيل أسسها الرومان على أطلال مدينة قديمة.
الصدفة وراء اكتشافه .. حكاية العثور على عمود أثري في كفر الشيخ .. فيديو وصور
الصدفة وراء اكتشافه .. حكاية العثور على عمود أثري في كفر الشيخ .. فيديو وصور
الصدفة وراء اكتشافه .. حكاية العثور على عمود أثري في كفر الشيخ .. فيديو وصور

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