فنزويلا تفرج عن صحفي أمريكي اعتقلته خلال عمله على أراضيها

أفرجت السلطات الفنزويلية عن صحفي أمريكي احتجزته أمس الأربعاء خلال عمله على أراضيها.



وذكرت شبكة التلفزيون "WPLG 10" الأمريكية أن فنزويلا أفرجت عن الصحفي كودي ويدل مساء الأربعاء بعد اعتقاله صباح اليوم نفسه.



وأوضحت الشبكة التي تعد واحدة من وسائل الإعلام التي يعمل لها ويدل أن الصحفي الأمريكي انتقل إلى المطار الرئيسي بمنطقة كراكاس انتظارا للصعود على متن الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة.



وبينت الشبكة أن والدة الصحفي تنفست الصعداء حينما علمت بإطلاق سراحه.