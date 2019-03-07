كرم جبر يكشف تفاصيل اجتماع الحكومة بخصوص الصحف القومية.. خفض دعم الصحف القومية للثلث.. الموافقة على زيادة البدل ٢٥% بجهد ضياء رشوان.. أصول المؤسسات الصحفية ملك جمعيتها العمومية ولم نناقش دمجها

كرم جبر:

لقائي مع مدبولي خصص لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات القومية

لم نتطرق لدمج المؤسسات الصحفية أو إلغاء بعض الإصدارات وتحويلها لمواقع

الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث

الحكومة وافقت على زيادة البدل ٢٥% بجهد ضياء رشوان

أصول المؤسسات الصحفية ملك جمعيتها العمومية ولم نناقش دمج الصحف

وأكد "جبر" أن الاجتماع الذي عقد أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، وقطاع الأعمال، كان مخصصًا لبحث خطة الهيئة لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنه لم يتطرق إلى أي موضوعات أخرى لا تدخل في اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة.





ولفت إلى أن الزيادة جاءت بنسبة 25%، وقدم الشكر لضياء رشوان على ما قام به لزيادة البدل، وأوضح أن الدولة لن تقوم بطرد أى صحفى فى أى مؤسسة والدولة تدعم الصحف الورقية.





أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع إلكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.وقال "جبر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن اجتماع الحكومة جاء لمناقشة بعض الأشياء، منها وجود ديون كثيرة على المؤسسات الصحفية للدولة، وهناك أصول غير مستغلة من جانب المؤسسات الصحفية.وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن استغلال أصول المؤسسات الصحفية يجعلها تكتفى ذاتيًا ولا تحتاج إلى دعم الدولة، وكشف أن دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية انخفض للثلث مقارنة بما سبق تشكيل الهيئة الوطنية، وكشف أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.وأضاف أن الحكومة لا تمتلك قرار إغلاق المؤسسات الصحفية كما أشيع فى الفترة الأخيرة، بأن جريدة ستدمج مع أخرى ويتم غلق أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على المؤسسات الصحفية القومية، وهناك ارتفاع كبير فى أسعار منتجات الصحف سواء من الأوراق والأحبار.وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة خفضت الدعم المالي للصحف القومية بنسبة الثلث عن العام الماضي، في ظل اتخاذ إجراءات ترشيدية داخل المؤسسات القومية لتقليل النفقات.وأضاف «جبر»: «الحكومة غير معنية بتخفيض عدد صفحات الإصدارات، ولديها ما هو أهم ليشغلها»، لافتًا إلى أن دعم الحكومة لمؤسسات الصحف القومية سيتوقف خلال فترة من الفترات المقبلة، شريطة أن يتم تمكين المؤسسات من أصولها المالية.وأشار إلى ارتفاع أسعار الورق والطباعة والكهرباء، مع انخفاض الدعم الحكومي المقدم للصحف القومية قائلًا: «يجب استثمار أصول مؤسسات الصحف القومية، حتى يكون لديها استقلالية وحرية، ولا تمد يدها لأحد».وشدد على أن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع إلكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد احتفالية كبيرة وهي انتخابات نقابة الصحفيين، معلقا: "انتخابات النقابة بتكون عيد للصحفيين والكل بيتواجد من الصبح".وطالب جميع الصحفيين بالمشاركة فى الانتخابات والعمل على حل المشكلات واختيار من يمثلهم، مشيرا إلى أن الدولة قامت برفع بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه جميع الصحفيين بجهد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين ضياء رشوان.ولفت "جبر" إلى أن ما تم طرحه خلال الفترة الأخيرة عن دمج بعض الجرائد أو تحويلها لمواقع إلكترونية لم يتم طرحه خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، مشددا على أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.وكشف أن اللجنة فحصت ملفات الديون والأصول وتحديث العمالة وتطوير المحتوى بالمؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، شكل لجنة لفحص ملفات المؤسسات القومية.