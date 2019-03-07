بأمر ترامب.. أمريكا توقف الإعلان عن القتلى المدنيين في ضرباتها بالطائرات المسيرة

أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهجًا يلزم الولايات المتحدة بالإعلان عن القتلى المدنيين الذين يسقطون بضربات لطائرات بدون طيار (طيارات مسيرة) خارج مناطق الصراعات.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يلغي نهجا يلزم مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن القتلى المدنيين الذين يسقطون من ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق الحرب، وهو النهج الذي طبقه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.





وكان أوباما قد أقر هذه السياسة في 2016 كمحاولة لإضفاء الشفافية بشأن هذه الضربات بعد أن لجأ لاستخدامها بشكل متزايد ضد متطرفين في دول شرق أوسطية.



