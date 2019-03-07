الصحف السعودية: ترامب يوافق على توسيع مهام قواته شرق سوريا.. الجثث في كل مكان والعيش على العشب داخل آخر جيب لداعش في سوريا.. واشنطن تلوح بحرمان تركيا من طائرة أف-30

- الشرق الأوسط: ترامب يوافق على توسيع مهمة قواته شرق سوريا

- الحياة: باكستان تعلن عن مبادرات للتطبيع مع الهند وتشيد بالجهود السعودية

- الرياض: عقد القمة العربية الاقتصادية بالتزامن مع السياسية في تونس



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس الضوء على موافقة ترامب على توسيع مهمة قواته شرق سوريا، وكذلك على تفاصيل المعركة الأخيرة لتنظيم داعش في قرية الباغوز بسوريا.



الصحف أبرزت أيضا تلميح واشنطن بحرمان أنقرة من مقاتلة "أف-35" بسبب سعيها لشراء منظومة أس-400 الصاروخية الروسية، وكذلك إعلان باكستان عن مبادرة للتطبيع مع الهند وإشادتها بالجهود السعودية.



الصحف اهتمت أيضا بموافقة مجلس وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية الاقتصادية بالتزامن مع السياسية في تونس.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن رسالة صادرة من أعضاء الكونجرس الأمريكي كشفت عن أن واشنطن أضافت مهمة جديدة إلى القوات الأمريكية والأوروبية التي ستبقى في شرق سوريا بعد انتهاء تنظيم داعش، تتمثل في الحيلولة دون صراع بين حلفاء واشنطن من الأكراد من جهة وبين تركيا من جهة أخرى.



وجاء في الرسالة، التي وقّع عليها الرئيس دونالد ترمب وكتب أنه موافق عليها، أن الوجود الغربي يرمي إلى "المساعدة في الحيلولة دون نشوب الصراع بين تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين قوات سوريا الديمقراطية، التي اضطلعت بمكافحة".



وكانت مهمة القوات الأمريكية تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي: «ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي نهائيًا، وعدم إتاحة الفرصة مجددًا أمام المغامرات الإيرانية، وضمان الخروج بأفضل النتائج للمصالح الأميركية في مفاوضات جنيف» بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة.



وأسهمت هذه الرسالة في قرار ترمب الإبقاء على 400 جندي بدلًا من ألفين موجودين حاليا شرق سوريا. وأضافت: «نساند وجود قوة أميركية صغيرة لإرساء الاستقرار في سوريا».



وفي الصحيفة أيضا، بينت أن رائحة الجثث تملأ آخر جيب لداعش في سوريا والعشب طعام المحاصرين.



ونقلت الصحيفة عن فارين من جيب داعش الأخير المحاصر في شرق سوريا أيامهم الأخيرة في بلدة الباغوز قبل إجلائهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية الكردية- العربية، حيث رائحة الجثث تملأ المكان، وكانوا ياكلون الأعشاب ويشربون من نهر الفرات وسط غارات التحالف لإنهاء التنظيم بشكل كامل.



على بعد 5 كيلومترات شمال بلدة الباغوز، كانت مجموعة من الرجال يجلسون على الأرض في صفوف متراصة، وبعد دقائق وصلت دفعة جديدة على متن شاحنات نقل كبيرة إلى النقطة نفسها. طُلب من الرجال السير نحو الآخرين للخضوع للتفتيش. كانوا ينتظرون إشارة من جندي أميركي يقف على مسافة قريبة، وسط انتشار كثيف للقوات الخاصة الأميركية، ومدرعات مصفحة ومقاتلين من «قوات سوريا الديمقراطية» التي فرضت طوقًا أمنيًا على المكان.



بعض الرجال كانت ملامحهم آسيوية وآخرون من روسيا ودول غربية وعربية، بشرتهم سمراء اللون يتشابهون، بلحية كثّة. كانوا يرتدون عباءات بُنية أو سوداء اللون فوق ثيابهم، ويضعون قبعات أو كوفيات فوق رؤوسهم. قدموا من آلاف الكيلومترات إلى سوريا، أكثر منطقة ساخنة في الشرق الأوسط منذ عام 2011، ولطالما حلموا بالعيش في كنف تطرف مشابه لـ«داعش»، فانتهى بهم المطاف في هذه النقطة بانتظار تحديد مصيرهم بعد استسلامهم.



بعد إنهاء التفتيش والتدقيق الأولي في الهويات وأخذ بصماتهم وجمع المعلومات الشخصية، يتم نقل النساء مع أطفالهنّ إلى مخيم الهول شمالًا، بينما يودع الرجال والشباب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش سيارات خاصة كانت تقف قريبًا، ليتم لاحقًا نقلهم إلى مراكز تحقيق خاصة وإيداعهم السجون.



ومن صحيفة "الحياة"، بينت أن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، جدد عزم بلاده تحسين العلاقات مع الهند وحل كافة الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة.



وأعلن في تصريحات صحافية في إسلام آباد أمس الأربعاء، عن اتخاذ بلاده عددًا من الإجراءات لتخفيف التوتر مع الهند، موضحًا أن باكستان قررت إعادة سفيرها إلى نيودلهي في غضون يومين، وإعادة الاتصالات الأسبوعية بين مديري العمليات في الجيشين الباكستاني والهندي كما كان معمولًا به سابقًا، واستئناف المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن فتح معبر «كرتاربور» الحدودي.



وأشاد قريشي بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا والأردن والإمارات في تخفيف التوتر بين البلدين.



ومن الملف التركي، أوضحت الصحيفة أن واشنطن جددت تحذيرها لأنقرة من عواقب شرائها أنظمة «أس-400» الروسية للدفاع الجوي، ملوّحة بمراجعة مشاركتها في برنامج المقاتلة «أف-35».



وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية: «حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل لأس-400 سيؤدي إلى إعادة تقويم مشاركتها في برنامج المقاتلة أف-35، ويهدد احتمال تسليمها أسلحة أخرى مستقبلًا».



في السياق ذاته قال الجنرال كيرتس سكاباروتي، قائد القوات الأمريكية وقوات الحلف الأطلسي في أوروبا، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: «نصيحتي العسكرية الأمثل ستكون ألا نمضي في ما يتعلّق (بتسليم أنقرة) المقاتلة أف-35».





ومن صحيفة "الرياص" بينت أنه اختتمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة الصومال خلفًا للسودان، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض تم عقده في ختام أعمال الدورة، أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.



وقال أبوالغيط إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقًا تامًا، مشيرا إلى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.



