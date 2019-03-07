المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

حذر اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، المواطنين وقائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة، مناشدا إياهم الالتزام بالقواعد المرورية واتخاذ أقصى الحيطة والحذر وتطبيق قواعد الأمن والسلامة أثناء القيادة.





وأَضاف «الشاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن اليوم يشهد هدوءًا نسبيًا في حركة المرور صباحا، مشيرًا إلى أن معظم الطرق والمحاور الرئيسية تشهد حركة طبيعية وفردية، ويتوقع بعض الكثافات المرورية بعد الظهر.



