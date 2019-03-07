يطلق الرصاص على نفسه ليتهم زوجة أخيه بسبب خلافات بينهما بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، موظف بالمعاش مصابا بطلق ناري في البطن واتهم زوجة شقيقه بالتسبب في الواقعة وأشارت التحريات الأمنية إلى أنه هو من أحدث إصابته لخلافات على الميراث وتم ضبط فرد روسي محلي الصنع بمنزله.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول "أحمد. ع. ع" 67 عاما بالمعاش ويقيم دائرة المركز، مصابًا بطلق ناري بالبطن فتحتي دخول وخروج واشتباه تهتك بالأمعاء ونزيف داخلي بالبطن، وبسؤاله شفاهةً اتهم زوجة شقيقه "جيهان. م. م" 43 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزتهما.



أشارت التحريات السرية إلي عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وأضافت أنه محدث إصابته بنفسه بقصد اتهام زوجة شقيقه بسبب خلافات الميراث، وتم ضبط السلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.