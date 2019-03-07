وكيل صحة المنوفية: سيارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن ذوى الاحتياجات الخاصة لهم على الدولة من الحقوق ما لا يمكن إنكاره بأى شكل من الأشكال وأفاد أنه على أتم الاستعداد لإرسال سيارة للمتخلفين عن عمل المسح الطبى بحملة 100 مليون صحة منهم وذلك لنقلهم لأماكن الأشعة والتحاليل الخاصة بالحملة تمهيدًا لصرف العلاج الخاص بهم.



ومن جانبه وجه رسالة لكل ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة المنوفية بأنه على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوى الخاصة بهم من خلال الرقم المباشر لمكتبه 0482176082 وسيتم التعامل معها بشكل فوري مؤكدًا على اهتمام محافظ المنوفية بهذا الملف الهام لتقديم الخدمة الصحية لهم على أكمل وجه.



جاء ذلك خلال لقاء جمع بينه وبين ناديه الفرماوي مسئول ملف لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة بالمنوفية.